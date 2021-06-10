США: наша мета – не дозволити Росії використати енергоносії як геополітичну зброю проти України чи інших

«Наша мета – щоб Росія не змогла використати енергоносії як геополітичну зброю проти України чи іншої країни», – заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, відповідаючи на питання стосовно позиції США щодо добудови «Північного потоку-2». Все ж він відзначив, що фізичній добудові трубопроводу важко запобігти.

США використовуватимуть санкції й дипломатію, щоб запобігти політичному використанню проєкту, заявив посадовець. Питання «Північного потоку-2» буде обговорюватись під час зустрічей президента США Джо Байдена і державного секретаря США Ентоні Блінкена, які перебувають цього тижня в Європі.

Зокрема, зауважив речник, держсекретар США Ентоні Блінкен неодноразово обговорював питання «Північного потоку-2» з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, а також із українськими посадовцями, включаючи президента Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

«Наша мета залишається, і ми будемо робити все для цього, – шляхом санкцій, а також шляхом дипломатії і співпрації з нашим близьким союзником Німеччиною, з Україною й іншими країнами в регіоні, – щоб цей трубопровід не використовували з політичною метою», – додав речник.

Прайс відзначив, що в Конгресі США існує потужна згода обох партій щодо питання «Північного потоку-2».

Під час брифінгу Прайс іще раз засвідчив позицію США щодо того, що «це російський геополітичний проєкт, який загрожує енергобезпеці Європи і шкодить безпеці України, східному флангові НАТО і партнерам».

Він зауважив, що минулий пакет санкцій проти газпромівського проєкту став наймасштабнішим, адже було видано кроки щодо блокування дев’яти російських державних суден, а також інших суден, долучених до проекту.

«Північний потік-2» був одним із центральних питань під час слухань із участю держсекретаря Блінкена в комітеті міжнародних відносин Палати представників США, що відбулися 7 червня. Зокрема, конгресмени критикували рішення Держдепартаменту надати виняток із санкцій для компанії Nord Stream 2 AG, яка будує російський газопровід, і її керівника Маттіаса Варніґа. Блінкен запевнив конгресменів, що виняток може бути скасований.

Також 7 червня, перед європейським турне Байдена, лідер опозиційної Республіканської партії в Конгресі Кевін МакКарті й інші конгресмени-республіканці звернулися з листом до президента США. Вони заявили, що трубопровід стане «подарунком» президентові Росії Володимиру Путінові і поставить Америку в невигідне становище.

«Ця дія, в результаті якої більше російського природного газу дістанеться до Європи, також поставить ресурси США в невигідне конкурентне становище, принесе втрату американських робочих місць, зменшить геополітичний вплив Америки», – мовилося в тому листі.

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