Сенатор Роб Портман: Для мене за честь - бути другом величного народу України

Сенатор США Роб Портман прокоментував визнання його «другом України» у рубриці газети KyivPost.

Для американського сенатора було за честь – отримати символічний орден Ярослава Мудрого.

«Так само для мене важливо бути другом величного народу України», - сказав сенатор від штату Огайо.

«Україна є сильним союзником Сполучених Штатів, і я з гордістю підтримую президента Зеленського та народ України у протистоянні російській агресії і підтримую право України на суверенітет та територіальну цілісність», – заявив сенатор Портман у коментарі Голосу Америки.

Напередодні найбільша англомовна газета України KyivPost у своїй тижневій рубриці «Друг та ворог України» визнала американського сенатора від штату Огайо «другом України» за його позицію проти закінчення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Під час слухання у Комітеті закордонних справ Сенату 8 червня сенатор Портман розкритикував позицію Адміністрації Президента США щодо завершення будівництва трубопроводу.

Зокрема він заявив, що газопровід Кремля «матиме згубний вплив особливо ... на Україну, яка дуже потребує ці близько 3 мільярдів транзитних коштів», – сказав сенатор під час слухань.

Звертаючись до Державного секретаря США Ентоні Блінкена Портман додав: «Я знаю, що ви особисто маєте сильну позицію в цьому питанні, що «Північний потік-2» не є в наших інтересах».