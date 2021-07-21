Проєкт угоди щодо Nord Stream 2 між Німеччиною та США має пункт про можливі санкції проти Росії – Bloomberg

Проєкт угоди між США та Німеччиною щодо «Північного потоку-2» містить зобов’язання Берліна вжити «дії національного масштабу», якщо Росія використає газопровід як енергетичну зброю проти України. Про це повідомляє агенція Bloomberg, журналісти якої бачили текст майбутньої угоди.

Згідно з проєктом, якщо Росія намагатиметься використовувати газ як зброю або здійснити агресію проти України, Німеччина вживатиме заходів як одноосібно, так і з залученням європейських партнерів, включно з санкціями щодо обмеження російського експорту енергії.

На думку журналістів, таке рішення канцлера Німеччини Анґели Меркель може свідчити про певні поступки, адже раніше вона відмовлялася здійснювати кроки проти Москви щодо газопроводу, називаючи його винятково комерційним проєктом.

За словами речника Держдепартаменту США Неда Прайса, «німці висунули корисні пропозиції, і ми змогли досягти прогресу в кроках для досягнення цієї спільної мети, ця спільна мета полягала в тому, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю».

В угоді нібито прописані важелі впливу, які Німеччина буде використовувати для пролонгації угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до 10 років після закінчення її терміну дії у 2024 році.

Журналісти Bloomberg не змогли отримати коментарі з Кремля щодо можливої угоди між США та Німеччиною.

Раніше в адміністрації США заявляли, що газопровід Nord Stream 2 не має стати новою зброєю чи інструментом впливу для Кремля.

Угода між США і Німеччиною щодо Nord Stream 2 може бути підписана перед візитом президента України Володимира Зеленського до США. Наразі конкретна дата такого візиту не називається, хоча ще на початку червня в офісі Зеленського називали липень місяцем, коли президент України прибуде до Вашингтона.