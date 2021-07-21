У Конгресі виступили проти угоди між США та Німеччиною щодо «Північного потоку-2»

Конгрес США має відкинути будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Про це у вівторок заявила конгресменка Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України у Конгресі США на тлі повідомлень ЗМІ про близькість США та Німеччини до офіційної угоди щодо російського газопроводу «Північний потік-2».

Конгрес вже двічі проголосував однозначною більшістю голосів від обох партій за санкції на трубопровід «Північний потік-2». Ці санкції є обов'язковими, а не вибірковими

«Кремль та причетні європейські держави домагаються завершення будівництва трубопроводу «Північний потік-2». Цей проєкт шкідливого російського впливу збільшить вплив Володимира Путіна на Європу та негативно вплине на альянс НАТО. Нинішні новинні повідомлення вказують про невідворотне наближення угоди між адміністрацією Байдена та Німеччиною. Відповідно до цих повідомлень, угода не позбавить Росію здатності здійснювати примус щодо наших союзників. Конгрес розуміє ключовий урок історії: коли Німеччина та Росія входять у змову, народам Центральної та Східної Європи доводиться за це платити. Конгрес вже двічі проголосував однозначною більшістю голосів від обох партій за санкції на трубопровід «Північний потік-2». Ці санкції є обов'язковими, а не вибірковими», – зазначила Каптур.

«Північний-потік-2» – це політична зброя На початку липня Комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнувань (House Commitee on Appropriations – англ.) схвалив проєкт поправки, якою пропонується у 2022 фінансовому році усунути звільнення від санкцій деяких осіб долучених до втілення проєкту «Північний потік-2», наданих виконавчою владою з міркувань національної безпеки.

«Північний-потік-2» – це політична зброя

«Північний-потік-2» – це політична зброя для підриву енергетичної безпеки Європи і негативно впливає на декілька східно-європейських, нордичних та балтійських країн, а також Європейський парламент, і всі вони виступили проти цього трубопроводу», – заявила тоді Марсі Каптур.

Відповідна правка вноситься до законопроєкту щодо наступного бюджету.

Що написало Politico

Аналітичне видання Politico опублікувало ввечері у вівторок матеріал під назвою «США схиляє Україну мовчати щодо російського газопроводу». Автори – репортерка Politico Бетсі Вудраф Свон, репортер Vox у Білому Домі Алекс Ворд та репортер Politico у Конгресі Ендрю Десідеріо.

Посилаючись на чотири власних джерела, Politico пише, що у розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу «Північного потоку-2» адміністрація Джо Байдена просить Україну мовчати про свою незгоду. «І Україна не в захваті», – додають журналісти.

Що кажуть в Офісі президента України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував Радіо Свобода матеріал американського видання Politico, в якому чотири наближені до переговорів джерела повідомляють, що адміністрація США закликала Україну утриматися від критики «Північного потоку-2».

В Офісі президента «не розглядають цю історію як чорно-білу», адже Росія вкладає чималі ресурси в просування свого бачення ситуації, каже Подоляк. Для цього Кремль «професійно пропагандистськи та лобістськи тисне на різні еліти в різних країнах», додає радник керівника Офісу президента.

На різних рівнях продовжується робота для того, щоб не допустити реалізації «Північного потоку-2» в тому вигляді, як розраховують у керівництві Росії

«Тим не менше, Україна отримує різні сигнали на різних рівнях, і також на різних рівнях продовжується робота для того, щоб не допустити реалізації «Північного потоку-2» в тому вигляді, як розраховують у керівництві Росії. Ця історія загалом не тільки про Україну, але й про Польщу, Литву, Словаччину та Європу в цілому. І не тільки про політику та дипломатію, але й про юриспруденцію. І не тільки ми цим займаємось – Росія вкладається зі свого боку кулуарно у те, щоб досягти своїх цілей», – каже Подоляк.

Ситуація ще у розвитку, адже «не можуть двоє за спинами усіх відповісти на всі запитання, які стосуються усіх», говорить радник керівника Офісу президента. Прояснити цю ситуацію повністю можна тільки під час візиту президента України до Вашингтона, який має відбутися найближчим часом, резюмує Подоляк.

Що каже радник Держдепартаменту США

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростовує інформацію, опубліковану у виданні Politico, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики «Північного потоку-2». Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час свого візиту до Києва 21 липня.

Україна – демократична країна, в неї є свій голос

На запитання, чи дійсно Вашингтон тисне на Україну в цьому питанні, Шолле відповів: «Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності».

Радіо Свобода також запитало в радника Державного департаменту США, чи відповідає дійсності інформація, викладена в статті The Wall Street Journal – що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва «Північного потоку-2».

«Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність» – зазначив він.