США та Німеччина домовилися щодо «Північного потоку-2». В угоді згадують Україну

Сполучені Штати та Німеччина домовилися про завершення проєкту газопроводу «Північний потік-2», заявила 21 липня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Подробиці угоди оголосять пізніше. Нуланд повідомила про частину з них.

За словами заступниці держсекретаря, Вашингтон і Берлін домагатимуться продовження договору про транзит російського газу через Україну на 10 років. Термін чинної угоди закінчується в 2024 році.

Нуланд зазначила, що США і Німеччина прагнутимуть знизити економічну залежність України від транзиту і постачання російського газу. Крім того, німецька влада домагатиметься санкцій щодо Москви, якщо Росія використовуватиме енергоресурси для тиску на інші країни.

Україна отримає від Берліна і Вашингтона фінансову підтримку на диверсифікацію джерел енергоресурсів.

За словами речника Держдепартаменту США Неда Прайса, «німці висунули корисні пропозиції, і ми змогли досягти прогресу в кроках для досягнення цієї спільної мети, ця спільна мета полягала в тому, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю».

В адміністрації США і раніше заявляли, що газопровід Nord Stream 2 не має стати новою зброєю чи інструментом впливу для Кремля.