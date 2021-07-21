Путін і Меркель обговорили «Північний потік-2» та продовження транзиту газу через Україну

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели 21 липня телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, добудову газопроводу «Північний потік-2».

«У розмові йшлося про втілення мінських домовленостей про мирне вирішення конфлікту на сході України. Також темою розмови були енергетичні питання, такі, як транзит газу через Україну і газопровід «Північний потік-2», – ідеться в повідомленні офісу Меркель про цю розмову.

Сайт російського президента вказав, що «лідери задоволенні наближенням до завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

«Президент Росії наголосив на послідовній прихильності німецької сторони реалізації цього проєкту, який має винятково комерційний характер і спрямований на зміцнення енергобезпеки Німеччини та Євросоюзу. Анґела Меркель поінформувала про підсумки обговорення ситуації навколо газопроводу під час недавніх переговорів із президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні», – інформує сайт Кремля.

Також він вказує, що «як окремої теми» президент Росії і канцлер ФРН торкнулися «можливості продовження угоди між «Газпромом» і «Нафтогазом України» про транспортування газу через українську територію і після 2024 року».

Раніше 21 липня зі США надійшли повідомлення, що Вашингтон і Берлін домовилися про умови завершення проєкту газопроводу «Північний потік-2». Про деякі з них розповіла заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

За її словами, США і Німеччина домагатимуться продовження договору про транзит російського газу через Україну на 10 років. Термін чинної угоди закінчується в 2024 році.

Нуланд зазначила, що США і Німеччина прагнутимуть знизити економічну залежність України від транзиту і постачання російського газу. Крім того, німецька влада домагатиметься санкцій щодо Москви, якщо Росія використовуватиме енергоресурси для тиску на інші країни.

За словами речника Держдепартаменту США Неда Прайса, «німці висунули корисні пропозиції, і ми змогли досягти прогресу в кроках для досягнення цієї спільної мети, ця спільна мета полягала в тому, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю».

В адміністрації США і раніше заявляли, що газопровід Nord Stream 2 не має стати новою зброєю чи інструментом впливу для Кремля.