Держдепартамент США призначив радника для втілення домовленостей щодо «Північного потоку-2»

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про призначення колишнього дипломата Амоса Хохштайна чільним радником з питань енергетичної безпеки, серед головних завдань якого названо протидію намаганням Росії використовувати енергію як «геополітичну зброю».

У заяві Державного департаменту також сказано, що йдеться про намагання гарантувати «більш безпечне й стале енергетичне майбутнє для України та країн переднього плану НАТО і ЄС».

«Він негайно зосередиться на впровадженні заходів для зменшення ризиків від трубопроводу «Північний потік-2», як визначено у спільній заяві Сполучених Штатів і Німеччини про підтримку України, європейську енергетичну безпеку та наші кліматичні завдання», – сказано від імені Ентоні Блінкена.

Домовленість США з Німеччиною стосовно «Північного потоку-2», яка була підписана у липні, проголошує наміри не допустити, щоб Росія використовувала газопостачання для тиску на країни європейського континенту.

Перед тим адміністрація президента Байдена заявила, що відмовляється від намагань стримати добудову «Північного потоку-2» з допомогою санкцій.

Амос Хохштайн працював у Державному департаменті в часи президентства Барака Обами.

Із 2017 року Хохштайн був членом наглядової ради державної української компанії «Нафтогаз України».

Він відмовився від посади восени 2020 року, поскаржившись на сповільнення реформ та корупцію.

Його відкритий лист з поясненням відставки, який був опублікований в газеті Kyiv Post називали застереженням щодо впливу олігархів та їхніх спільників – політиків в уряді України.