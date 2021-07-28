Байден назвав Путіна небезпечним. Чи зміниться політика США щодо Росії?

Володимира Путіна робить небезпечним ядерний потенціал Росії поєднаний зі слабкою економікою. Про це заявив президент США Джо Байден у зверненні до спільноти американських розвідників. Таким чином він намагається налагодити відносини зі своїми розвідниками та визначити для них пріоритети у роботі, кажуть експерти. За їхніми словами, стримування Росії через діалог лишається пріоритетом відповідного напрямку зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Президент Росії Володимир Путін небезпечний тим, що у нього є «ядерна зброя, нафта й нічого більше». Про це президент США Джо Байден заявив у зверненні до американських розвідників.

«Президент Володимир Путін знає, що ви (розвідники – ред.) кращі, ніж його команда, і його це страшенно хвилює. У Путіна є реальна проблема, оскільки він керує економікою, в якій є ядерна зброя і нафтові свердловини, й більше нічого. Він знає, що перебуває у неприємній ситуації, і це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним», – сказав Байден.

Крім того, Росія за допомогою дезінформації намагається втручатися в хід проміжних виборів у США, які відбуватимуться в 2022 році, зазначив також Джо Байден.

Втім, ця заява прозвучала не стільки для зовнішнього світу, скільки для внутрішнього використання. Байден, з одного боку, підбадьорює американських розвідників, називаючи їх «кращими», а з іншого, наголошує на тому, крізь яку призму дивитися на небезпеки з боку Росії, зазначає у коментарі Радіо Свобода експерт з міжнародних відносин Геннадій Друзенко.

Головний меседж не в тому, що Росія бідна, а в тому, що коли бідний і злий з гранатою, то це небезпечно для всього світу

«Байден, насправді, все дуже тверезо сказав про те, що там є тільки ядерна зброя і вуглеводи. Але ж він каже, що тим і небезпечніший Путін, якому немає чого втрачати. Саме такі злі і бідні можуть вдаватися до безглуздих кроків, які коштують десятки тисяч чи й мільйони життів.

Головний меседж не в тому, що Росія бідна, а в тому, що коли бідний і злий із гранатою, то це небезпечно для всього світу. Швидше за все, це звернення до розвідспільноти США про те, як не дати кинути цю гранату, як стримати, як не дати проявитися цій невідповідності можливостей щодо руйнування і можливостей щодо створення.

Вбивцею він Путіна вже називав, але потім передзвонили та домовилися про переговори. Це прагматика американської політики. Насамперед вони хочуть, щоб ядерний потенціал Росії простоював і не був задіяний. Йдеться про те, що ця озлоблена на весь світ країна не виявила своєї руйнівної сили», – каже Геннадій Друзенко.

На його думку, зі слів президента Байдена випливає, що для США пріоритетом у відносинах із Росією лишається стримування через діалог.

Втім, ефективність цього діалогу, серед іншого, залежить від адекватної оцінки спроможностей Росії, зауважує у коментарі Радіо Свобода завідувач відділу трансатлантичних досліджень Інституту всесвітньої історії НАН України Сергій Толстов. За його словами, частка Росії у світовій економіці становить до 3% і є стабільною, що дозволяє їй бути самодостатньою.

Зміни, які нині відбуваються у міжнародному балансі, наразі підвищують роль Росії

«Путін не обмежується лише ядерною зброєю та свердловинами, роль Росії у світі більша. Принаймні, для американських, російських та українських політичних теоретиків це зрозуміло. Є і економічна самодостатність і політична система, система політичних впливів у міжнародному балансі. Зміни, які нині відбуваються у міжнародному балансі, наразі підвищують роль Росії.

Щодо ядерної зброї, новітньої, то вона дуже дорога і не масова, але першокласна, адже такої зброї, як у Росії, ні в кого немає.

Нікуди від Москви Сполучені Штати зараз не втечуть, бо мають її враховувати. Гадаю, що прямих образ, які чіпають реноме президентів США чи Росії, не буде, таких особистих випадів. Звичайно, коли Байдену потрібно буде підвищити своє реноме у Вашингтоні, він буде на Путіна «нападати». А в Росії трішки інша позиція – вони не будуть дратувати Байдена якимись образами, тому що вважають його слабким президентом і розуміють, що краще стримана позиція в оцінках особисто Байдена», – припускає Толстов.

На думку Толстова, нині Росія має більш стриману позицію щодо США, оскільки дозволяє заощаджувати ресурси, адже переговори дешевші за відкриту конфронтацію.

Так чи інакше заява президента США навряд чи впливає на подальшу логіку переговорного процесу з Росією, наголошує у коментарі Радіо Свобода експерт з питань міжнародної безпеки Галина Яворська. На її думку, основний сенс слів Байдена у тому, щоб налагодити відносини зі своїми розвідниками та розставити для них акценти на найближчій час.

Байден звертається до розвідницької спільноти. Він хоче сказати, що не такий, як Трамп, який мав конфлікт із власною розвідкою

«Тут спрацьовує загальна рамка, що Путіна не можна заганяти у глухий кут, він тоді стає небезпечним. Саме тому, що у Путіна слабка економіка підкріплена лише ядерною зброєю. Все одно Байден, так виглядає, каже, що з Путіним треба підтримувати комунікацію. Йдеться про те, що той діалог про стабільність, який є між США та Росією, продовжується, тривають спроби домовитися про обмеження озброєнь.

Але тут є й інший момент. Байден звертається до розвідницької спільноти. Він хоче сказати, що не такий, як Трамп, який мав конфлікт із власною розвідкою, і хоче мати стабільні відносини зі спільнотою розвідників. Він робить комплімент цій спільноті, кажучи, що Путін, знає, що вони кращі.

У США – вибори наступного року. Відтак Байден каже і про небезпеку, яку вони вважають цілком реальною, – це втручання Росії у внутрішні справи США. З цим він і звертається до розвідників – говорить про необхідність протистояння цій небезпеці», – зазначає Яворська.

В експертному середовищі України превалює думка, що діалог із Росією не має перспектив щодо отримання від неї тих чи інших гарантій, а у США все ж покладають надії на стримування через діалог, зауважує Галина Яворська. Водночас, за її словами, в Росії намагання домовитися сприймають як прояв слабкості, відтак наразі США і Росія говорять «різними політичними мовами».