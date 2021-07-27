55% українців не погоджуються із заявою Путіна про «один народ» – опитування

55 відсотків громадян України не погоджуються із заявою президента Росії Володимира Путіна, що «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору». Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

«Більшість опитаних (55 відсотків) не погодилися із нещодавньою заявою Президента Росії Путіна, що «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41 відсоток – з цим згодні», – мовиться в дослідженні.

Дані опитування показали, що на Сході а також серед прихожан УПЦ МП з думкою про те, що росіяни та українці – один народ, погоджуються більше 60 відсотків. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70 відсотків незгоді з цим. Більше 80 відсотків виборців ОПЗЖ, партій Євгена Мураєва і Анатолія Шарія погоджуються з тезою про «один народ».

Опитування проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше двох відсотків.

12 липня на сайті Кремля опублікували статтю президента Росії, яка починається з твердження Путіна, що «росіяни й українці – один народ». Російський лідер викладає традиційну російську і радянську історичну концепцію, згідно з якою «росіяни, українці і білоруси ... від Ладоги, Новгорода, Пскова в Київ і Чернігів – були об’єднані однією мовою».

Існування сучасної України Путін сприймає як проєкт «анти-Росії» і стверджує, що для мільйонів людей в Україні такий проект нібито неприйнятний, а російська влада ніколи не допустить, щоб «наші історичні території і близьких для нас людей, які проживають там, використовували проти Росії».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього не було достатньо часу, щоб прочитати статтю Путіна, але відзначив, що вона була опублікована і українською мовою.

Українські експерти загалом розцінили текст як спецоперацію проти України.