Росія вигадала, як заборонити українську державну символіку на окупованих територіях

У контрольованому Росією так званому «Народном совете ДНР» зареєстрували «законопроект», яким планується заборонити символіку українських державних утворень часів Визвольних змагань та Другої світової війни. Радіо Донбас.Реалії пояснює, як це може стосуватися не тільки історії та історичної політики, але і сучасності.

Так званий законопроект, який у липні зареєстрували гібридна російська адміністрація у Донецьку, називається «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете пропаганды их символики». Його тексту немає у відкритому доступі, але його автори Мирослав Руденко та Олег Онопко пояснюють, що заборона стосується на розповсюдження та пропаганду символіки УНР, ЗУНР, Української Держави на чолі з Павлом Скоропадським та Української Держави, проголошеної у 1941 році.

Що за символіка?

Українська Народна Республіка, яка у різних формах на території сучасної України проіснувала з 1917 до 1920 чи 1921 року за офіційні національні символи мала тризуб, жовто-синій прапор та гімн «Ще не вмерла Україна», як і сучасна Україна.

На гербі ЗУНР розміщувався Галицький лев, а прапор також був жовто-синій. При цьому на поштових марках ЗУНР та деяких документах теж стояв тризубець.

Карпатська Україна, проголошена у 1938 році, теж мала жовто-синій прапор, герб вміщував у собі тризуб, а гімн також був «Ще не вмерла Україна».

Акт відновлення Української Держави, проголошений у Львові 30 червня 1941 року, був скріплений печаткою з тризубом. Тоді ж був піднятий жовто-синій прапор.

Сучасність

У разі заборони «украинских национальных квазигосударственных образований» на підконтрольній російським гібридним формуваннях території Донбасу під заборону можуть потрапити і символи сучасної України, які є ідентичними.

Очевидно, що у окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську ставлення до України – вороже, нерідко людей переслідували за знайдену у них українську національну символіку (таких історійчимало серед полонених). Так, ще на початку війни за намагання зняти з будівлі виконкому прапор «ДНР» та повернути на місце український прапор був убитий Володимир Рибак.

За знайдену українську символіку вбили 16-річного краматорського школяра Степана Чубенка.

Але досі прямої заборони на неї «офіційно» не проголошувалося. Тим більше, в ОРДЛО на руках у людей залишається багато українських документів, заощадження у гривні, тощо.

Більше того, з боку Росії постійно наголошується на тому, що ОРДЛО мають увійти до складу України, символіку якої намагаються заборонити.

У травні 2020 року угруповання «ДНР» прийняло «документ», за яким члени Української повстанської армії, «Поліської Січі», Української народної революційної армії, а також Організації українських націоналістів відносяться до колабораціоністів часів Великої Вітчизняної війни. Символіка цих формувань в окупації заборонена.

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