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На що наважився Путін на Донбасі?

На що наважився Путін на Донбасі?
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На що наважився Путін на Донбасі?

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Росія прив’язує Донбас до себе. Що цього разу придумав Путін для окупованої частини Донбасу? До чого готують Донецьк і Луганськ? На що перетворилось життя в тилу бойовиків?

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Ексклюзивні зйомки проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Якою стала окупована частина Донбасу? Україна, Молдова, Грузія: як три країни збираються разом протистояти Росії? Військове співробітництво в Чорному морі.

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