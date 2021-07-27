75% українців вважають Україну спадкоємицею Київської Русі – опитування

Україну спадкоємицею Київської Русі вважають 75% громадян. Про це свідчать дані соціологічного опитування групи «Рейтинг».

«75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. Росію – 8%, 9% – не вважають правонаступницею жодну з двох країн», – йдеться в результатах дослідження.

За даними опитування, для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців «Опозиційної платформи – За життя», партій Євгенія Мураєва й Анатолія Шарія таких менше половини.

Опитування проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше від двох відсотків.