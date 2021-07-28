США та Росія почали в Женеві діалог про стратегічну стабільність

Представники США і Росії в середу 28 липня відкривають у Женеві, Швейцарія діалог про стратегічну стабільність, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Ці переговори, як заявлялося раніше, повинні закласти основу для майбутньої системи контролю над озброєннями і зниження ризику ядерної війни.

В останні роки втратила чинність низка договорів про контроль над озброєннями. Договір СНО-3, подовжений незадовго до закінчення терміну його дії, буде діяти ще п’ять років, його майбутнє також незрозуміле.

Як зазначає «Голос Америки», від сесії в Женеві не чекають великих проривів, але вона, ймовірно, призведе до нових переговорів.

Голова російської делегації, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, заявив журналістам в Москві у вівторок, що Росія передала свої пропозиції в письмовому вигляді, але не став вдаватися в деталі.

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Російська сторона довгий час наполягала на тому, що стратегічна стабільність неможлива без обмежень на оборонні і наступальні озброєння. Рябков заявляв, що Москва наполягатиме також на включенні систем протиракетної оборони в майбутню угоду з контролю над озброєннями.

Зі свого боку, адміністрація президента США Джо Байдена хоче, щоб Москва погодилася обмежити свої так звані нестратегічні ядерні озброєння, які не підпадають під дію договору СНО-3. Важливим фактором також є те, що Байден назвав «новою, небезпечною сучасною зброєю, яке виходить на сцену і скорочує час реакції, що підвищує ймовірність початку випадкової війни».

Ймовірно, йдеться про нову гіперзвуковому зброю, а також прагнення Росії до створення екзотичної ядерної зброї, в тому числі крилату ракету з ядерною силовою установкою і ядерною боєголовкою, а також безпілотний підводний апарат з ядерною силовою установкою, про розробку яких говорив президент Росії Володимир Путін. Він заявляв, що Росія змушена розробляти нові види зброї, здатні обходити системи ПРО.

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Про початок політичного діалогу про стратегічну стабільність домовилися президенти США і Росії на саміті в Женеві 16 червня. За його підсумками вони виступили зі спільною заявою про неприпустимість ядерної війни. Це був єдиний офіційний документ, оприлюднений за підсумками саміту.

Відносини США і Росії продовжують залишатися напруженими. Вашингтон звинувачує Москву в організації кібератак. Обидві сторони звинувачують одна одну у втручанні у внутрішні справи, в тому числі у вибори.