Дії іранської влади щодо збагачення урану ставлять під загрозу відновлення ядерної угоди – США

Державний департамент Сполучених Штатів закликає іранську владу відмовитися від «поведінки, що межує з війною» і повернутися до переговорів у Відні «готовою завершити роботу». Таку заяву озвучив речник Державного департаменту Нед Прайс.

«Викликає занепокоєння, що Іран обирає продовжувати порушення своїх зобов’язань за Спільним комплексним планом дій, особливо експериментами, які мають цінність для розробки ядерної зброї. Для Ірану це прикрий крок назад», – заявив Прайс.

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини також висловили «глибоку стурбованість» та застерегли, що дії Ірану ставлять перемови під загрозу.

«Своїми останніми діями Іран ставить під загрозу успішний результат переговорів у Відні попри прогрес, якого вдалося досягнути протягом шести раундів перемов», – йдеться в спільній заяві дипломатів.

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Голови МЗС європейських країн закликали Іран «невідкладно» повернутися до переговорів і працювати над їх швидким завершенням, наголошуючи, що «час працює проти всіх».

Застереження пролунали за кілька годин після того, як Міжнародна агенція атомної енергетики звітувала, що Іран має намір збільшити збагачення урану на 20%. Цей крок наближає країну до розробки матеріалів, які можуть використовуватися для створення ядерної зброї.

МАГАТЕ повідомила 6 липня, що Тегеран доповів про намір передавати збагачений уран дослідницькій лабораторії на заводі з виробництва пального в Ісфахані. Заявлена мета – створювати пальне для дослідницького реактора.

У Лондоні, Парижі та Берліні цей крок назвали «серйозним порушення» зобов’язань Ірану згідно з ядерною угодою 2015 року, заявивши, що країна не має цивільної потреби в дослідженні та виробництві металевого урану, натомість він є ключовим елементом розробки ядерної зброї.

Іран нині веде непрямі переговори зі США про поновлення чинності багатосторонньої ядерної угоди 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на зняття міжнародних санкцій.

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Колишній президент США Дональд Трамп 2018 року односторонньо вивів свою країну з цієї угоди і поновив санкції проти Ірану, а потім іще кілька разів посилював їх. Тегеран у відповідь почав демонстративно порушувати все нові й нові пункти угоди.

Нинішній президент США Джо Байден давав зрозуміти, що США бажають знову повернутися до цієї угоди, але за умови, що Тегеран спершу повернеться до її суворого дотримання. В Ірані натомість вимагають припинення санкцій США як передумови повернення країни до виконання угоди.