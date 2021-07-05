Іран знову запустив АЕС після паузи через «технічну несправність»

Єдина атомна електростанція Ірану знову почала працювати після позапланової зупинки два тижні тому. Про це її менеджер Махмуд Джафарі заявив державній новинній агенції ISNA 5 липня.

За словами Джафарі, «технічну несправність», через яку зупинили роботу реактору на 1 тисячу мегават в місті Бушер, «виправили», що дозволило продовжити виробництво електроенергії.

Джафарі, який також є заступником голови Організації з атомної енергетики Ірану (ОАЕІ) , заявив, що роботу станції відновили 4 липня.

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Водночас він закликав іранців «допомогти» країні, мінімізувавши споживання електроенергії. Прогнози передбачають підвищення температури в Ірані найближчими днями.

ОАЕІ повідомила про зупинку атомної електростанції в Бушері 20 червня. Міжнародна агенція з атомної енергетики ООН підтвердила, що їй відомо про цю ситуацію, але не стала коментувати.

Це перший випадок, коли Іран повідомляє про аварійне припинення роботи АЕС у Бушері, яку запустили в 2011 році.

У 2019 році Іран почав будувати другий ядерний реактор на АЕС у Бушері.

АЕС, що працює на урані російського виробництва, перебуває під моніторингом МАГАТЕ, Міжнародного агентства ООН з атомної енергії.

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