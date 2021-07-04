Іран вводить нові обмеження через новий штам коронавірусу

Влада Ірану 4 липня оголосила, що знову вводить обмеження через поширення у великих містах штаму коронавірусу «Дельта». У 275 містах, зокрема в столиці Тегерані, закрили всі нестратегічні підприємства.

Закриття всіх громадських парків, ресторанів, салонів краси, торгових центрів і книжкових магазинів поширюється на «червоні» і «помаранчеві» зони країни або муніципалітети, які відносяться до групи підвищеного ризику щодо COVID-19.

Повідомлення про нові випадки заражень в Ірані фіксують останні тижні. Число інфікованих майже подвоїлось – з середини червня до початку липня.

Іран входить в число країн, що найбільше постраждали від COVID-19 в світі, і найбільше – на Близькому Сході.

За офіційним даними, в країні підтвердили 3,2 мільйона випадків інфікування, 84 792 людини померли, хоча експерти кажуть, що «летальна» статистика значно вища.

Сплеск стався на тлі кволої кампанії з вакцинації. 4 липня ЗМІ повідомили, що деякі іранці їдуть до Вірменії на вакцинацію.

Міністерство охорони здоров’я Ірану заявило, що майже 4,5 мільйона осіб отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, в той час як тільки близько двох мільйонів отримали дві дози.

Влада переконує, що в найближчі тижні ситуація має покращитися.

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