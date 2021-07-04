У Росії приріст числа хворих на COVID-19 досяг рівня піку другої хвилі

Приріст числа хворих на COVID-19 в Росії досяг рівня піку другої хвилі пандемії. Як свідчить офіційна статистика, за минулу добу в країні виявили 25 142 нових хворих. Більше, аніж це число за добу з початку року, було 1 і 2 січня.

Збільшення хворих на COVID-19 в Росії постійно фіксують від кінця травня.

За повідомленнями, минулої доби через коронавірус померли 663 людини – це один з найвищих показників з початку пандемії. Водночас число відомих владі хворих вперше перевищило 400 тисяч і склало 404 115. Одужали за минулу добу 15 484 людини.

Російська влада офіційно заявляє про смерть від коронавірусу 137 925 людей. Незалежні експерти кажуть, що померлих може бути втричі більше.

Нині у понад 25 регіонах Росії введена обов’язкова вакцинація частини населення. У багатьох регіонах, в тому числі в Москві, жителі зобов’язані самоізолюватися при появі перших симптомів застуди.

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