Росія викупила у Словаччини невикористані дози вакцини «Спутнік V»

Росія викупила у Словаччини невикористану вакцину «Спутнік V». Братислава поверне Москві 160 тисяч доз препарату з 200 тисяч, поставлених раніше. Про це в п’ятницю заявила представник міністерства охорони здоров’я Словаччини Зузана Еліашова.

Спочатку передбачалося, що словаки закуплять 2 мільйони доз. Жителі Словаччини могли самі вибирати препарат, якщо хотіли вакцинуватися російською вакциною. За словами Еліашової, першу дозу отримали 10 500 людей, ще 8 тисяч чекають своєї черги. Серед них – колишній прем’єр-міністр Ігор Матович, який підписав раніше угоду про закупівлю російської вакцини, повідомляє газета Dennik N.

«Спутнік V» не сертифікований у Євросоюзі. Братислава закупила його у квітні, незадовго до третьої хвилі пандемії в Європі. Тоді багато країн ЄС відчували різкий дефіцит вакцин від коронавірусу нового типу. Однак угода загострила політичну кризу в країні і в підсумку призвела до відставки уряду. Сертифікація препарату довго відкладалася, і вакцинація ним почалася тільки у червні. До цього часу на ринку країни вже були доступні інші вакцини і російська не викликала очікуваного попиту.

Зараз в Словаччині повністю вакциновані майже третина жителів, тим часом російські регіони скаржаться на брак препаратів.

На цьому тлі Москва майже перестала поставляти препарат на зовнішні ринки. В кінці травня, за оцінкою журналу Forbes, на зовнішні ринки було поставлено лише 8 відсотків іноземних замовлень на препарат. На брак скаржаться в Аргентині та Мексиці. Гватемала вимагає повернути гроші за вакцину назад.