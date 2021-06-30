Голова ООН закликає США зняти санкції з Ірану на виконання угоди 2015 року

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав адміністрацію Сполучених Штатів зняти всі санкції з Ірану, як це передбачала ядерна угода 2015 року. Про це йдеться в звіті Ради безпеки ООН 30 червня.

Ґутерріш також закликав Іран повернутися до повного виконання своїх зобов’язань згідно з угодою, назвавши «тривожними» порушення Тегераном передбачених у документі обмежень.

Рада безпеки, яка складається з 15 членів, 30 червня обговорила піврічний звіт Ґутерріша щодо впровадження резолюції 2015 року, коли Іран погодився обмежити свою ядерну програму за домовленістю із західними країнами.

«Останні кілька раундів перемов у Відні допомогли кристалізувати рішення, які мають ухвалити Іран та США, аби досягнути двостороннього повернення до виконання JCPOA (ядерної угоди – ред.)», – заявив представник США в ООН Джефрі Де Лаврентіс.

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Посол Європейського Союзу в ООН Улоф Скуґ заявив Раді, що блок підбадьорює висловлена США «готовність» скасувати санкції, пов’язані з ядерною угодою.

«Очевидно, що час не на нашому боці, і те, що може бути все ще можливим сьогодні, у найближчому майбутньому може виявитися неможливим. Перед нами обмежене дипломатичне вікно, яке ми не повинні пропустити», – попередив Скуґ.

Представник Ірану в ООН Маджид Тахт Раванчі закликав «надати запевнення, що всі санкції дійсно будуть скасовані і США більше не вийдуть з угоди».

Дата наступного раунду переговорів в столиці Австрії не визначена.

Іран нині веде непрямі переговори зі США про поновлення чинності багатосторонньої ядерної угоди 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на зняття міжнародних санкцій.

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Колишній президент США Дональд Трамп 2018 року односторонньо вивів свою країну з цієї угоди і поновив санкції проти Ірану, а потім іще кілька разів посилював їх. Тегеран у відповідь почав демонстративно порушувати все нові пункти угоди.

Нинішній президент США Джо Байден давав зрозуміти, що США бажають знову повернутися до цієї угоди, але за умови, що Тегеран спершу повернеться до її суворого дотримання. В Ірані натомість вимагають припинення санкцій США як передумови повернення країни до виконання угоди.