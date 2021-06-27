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Іран заявив, що не дасть МАГАТЕ даних про свої ядерні об’єкти

Іран заявив, що ніколи не надасть Міжнародній організації атомної енергії фотографій ізсередини деяких своїх ядерних об’єктів, бо чинність домовленості про це скінчилася.

«Усі дані й зображення залишаться в руках Ірану», – заявив спікер іранського парламенту Могаммад Багер Галібаф, як його цитує напівофіційне агентство «Таснім».

МАГАТЕ і Тегеран уклали домовленість про моніторинг у лютому, пізніше її чинність продовжили ще на місяць – до 24 червня. Домовленість мала на меті послабити наслідки відмови Ірану від співпраці з ядерним агентством ООН і передбачала моніторинг певної діяльності Ірану, який інакше був би припинений відразу. Зокрема, за домовленістю МАГАТЕ отримувало і аналізувало фотографії з камер спостереження, встановлених на іранських ядерних об’єктах.

Іран нині веде непрямі переговори зі США про поновлення чинності багатосторонньої ядерної угоди 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Колишній президент США Дональд Трамп 2018 року односторонньо вивів свою країну з цієї угоди і поновив санкції проти Ірану, а потім іще кілька разів посилював їх. Тегеран у відповідь почав демонстративно порушувати все нові пункти угоди. Нинішній президент США Джо Байден давав зрозуміти, що США бажають знову повернутися до цієї угоди, але за умови, що Тегеран спершу повернеться до її суворого дотримання. В Ірані натомість вимагають припинення санкцій США як передумови повернення країни до виконання угоди.

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