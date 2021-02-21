Іран вимкне камери спостереження МАГАТЕ на своїх об’єктах – голова МЗС

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що камери Міжнародного агентства з атомної енергетики на ядерних об’єктах Ірану будуть вимкнені.

Про це він сказав 21 лютого на тлі зустрічі голови МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі з керівником цивільної Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбаром Салехі.

Заріф пояснив це рішення необхідністю виконувати закон, ухвалений іранським парламентом.

«Це не дедлайн для світу, це не ультиматум. Це внутрішня справа між парламентом та урядом», – заявив міністр у коментарі англомовному державному телеканалу Press TV.

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За словами Заріфа, уряд повинен виконати рішення парламенту, «незалежно від того, подобається воно йому чи ні».

У грудні парламент Ірану ухвалив закон, який призупиняє частину інспекцій ООН на ядерних об’єктах держави, якщо Сполучені Штати не послаблять санкції проти цієї країни.

Іран і шість великих держав уклали в 2015 році знакову ядерну угоду, яка закликала до обмеження іранської програми збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій, однак у 2018 році Трамп вивів США з угоди.

Білий дім повідомив 19 лютого, що Європейський союз висунув ідею діалогу між Іраном і шістьма державами, які підписали угоду. У той же день президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий відновити співпрацю з міжнародними партнерами, які підписали угоду щодо ядерної програми Ірану.