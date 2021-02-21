Голова МАГАТЕ зустрівся з керівником ядерної програми Ірану 

Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі зустрівся з Алі Акбаром Салехі, керівником цивільної Організації з атомної енергії Ірану, повідомляють іранські ЗМІ 21 лютого.

Зустріч відбувається незадовго до встановленого Тегераном дедлайну 23 лютого, коли Іран обіцяє скоротити інспекції ООН на своїх ядерних об’єктах, якщо санкції США не будуть послаблені.

Іран заявляв, що припинить реалізацію «добровільних заходів із прозорості» згідно з ядерною угодою 2015 року з основними державами, в тому числі так званий Додатковий протокол, який дозволяє інспекторам МАГАТЕ відвідувати незадекларовані об’єкти в Ірані на першу вимогу. Тегеран заявив, що ці заходи можна скасувати.

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило минулого тижня, що візит Ґроссі до Тегерану має на меті знайти «взаємоприйнятне рішення, яке дозволить МАГАТЕ продовжити необхідну діяльність з верифікації в країні».

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Іран підкреслив, що не припинить співпрацю з МАГАТЕ та не висилатиме її інспекторів.

Білий дім заявив 19 лютого, що Європейський Союз висунув ідею перемовин між Іраном та шістьма основними державами, які підписали ядерну угоду 2015 року.

Того ж дня Байден заявив, що Вашингтон готується до співпраці з міжнародними партнерами-учасниками цієї угоди.

20 лютого заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна розглядає пропозицію Європейського Союзу провести зустріч між Іраном та іншими сторонами ядерної угоди 2015 року.

«Зараз ми розглядаємо (пропозицію – ред.) і беремо участь у консультаціях з нашими іншими друзями та партнерами, такими як Китай та Росія», – цитують Арагчі іранські ЗМІ.

Він, втім, додав, що для повернення Сполучених Штатів до угоди потрібні не зустрічі, а скасування санкцій.

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МАГАТЕ анонсувала пресконференцію за підсумками зустрічі на вечір 21 лютого.

Іран і шість великих держав уклали в 2015 році знакову ядерну угоду, яка закликала до обмеження іранської програми збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій, однак у 2018 році Трамп вивів США з угоди.

Білий дім повідомив 19 лютого, що Європейський союз висунув ідею діалогу між Іраном і шістьма державами, які підписали угоду. У той же день президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий відновити співпрацю з міжнародними партнерами, які підписали угоду щодо ядерної програми Ірану.