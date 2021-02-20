Глава МАГАТЕ прибув до Тегерану

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув у Тегеран.

Як повідомляють державні ЗМІ Ірану, Гроссі збирається зустрітися з главою цивільної Організації з атомної енергії Ірану та послом Ірану в МАГАТЕ, а також іншими офіційними особами.

Візит Гроссі стався після того, як Іран попередив, що заборонить інспекції МАГАТЕ на своїх ядерних об’єктах з 21 лютого, якщо Сполучені Штати не знімуть санкції, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа у 2018 році.

Іран і шість великих держав уклали в 2015 році знакову ядерну угоду, яка закликала до обмеження іранської програми збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій, однак у 2018 році Трамп вивів США з угоди.

Білий дім повідомив 19 лютого, що Європейський союз висунув ідею діалогу між Іраном і шістьма державами, які підписали угоду. У той же день президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий відновити співпрацю з міжнародними партнерами, які підписали угоду щодо ядерної програми Ірану.