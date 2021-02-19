США готові до переговорів про іранську ядерну програму

Адміністрація президента США Джо Байдена 18 лютого формально оголосила про готовність вступити в спільні переговори з Іраном і четвіркою постійних членів Ради безпеки ООН, які можуть привести до повернення Сполучених Штатів до складу учасників договору про заморожування ядерної програми Ірану, підписаного в 2015 році.

Адміністрація Дональда Трампа в 2018 році денонсувала цей договір, вважаючи, що він не поклав кінець іранській програмі створення ядерної зброї та відновила санкції щодо Тегерана. Вона наполягала на тому, що розрив договору Сполученими Штатами має спричинити відновлення міжнародних санкцій ООН, що існували до набрання договором чинності.

У заяві Держдепартаменту США йдеться, що Вашингтон не лише готовий приєднатися до переговорів про долю угоди 2015 року, але і не наполягає на відновленні міжнародних санкцій, а також послаблює обмеження на пересування іранських дипломатів, акредитованих при ООН. Заява Держдепартаменту надійшла після телефонної розмови держсекретаря США Тоні Блінкена з міністрами закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини, учасницями ядерної угоди з Іраном.

Це повідомлення різко розкритикували законодавці-республіканці. Один із керівників комітету із зовнішньої політики Палати представників Майкл Маккол назвав «тривожною» готовність адміністрації Байдена «йти на поступки», щоб приєднатися до «невигідної угоди».

Іран, за повідомленнями, впродовж останніх років активізував роботи зі створення бойових ядерних матеріалів. 10 лютого МАГАТЕ повідомило, що Іран виробив невелику кількість так званого металевого урану, що використовується для виробництва ядерних зарядів. Тегеран заявив про намір обмежити доступ міжнародних інспекторів до його ядерних об’єктів. Раніше в спільній заяві міністри закордонних справ чотирьох країн попередили Іран, що такі дії ускладнюють зусилля з повернення США до договору про іранську ядерну програму і закликали Тегеран суворо дотримуватися умов угоди.