Щонайменше 40 людей поранені внаслідок землетрусу в Ірані

Щонайменше 40 людей поранені внаслідок землетрусу на південному заході Ірану, що стався 17 лютого, повідомили іранські ЗМІ.

Землетрус стався біля міста Сісахт.

Державне телебачення цитує представника влади регіону, який заявив, що жителі міста вибігали з будинків «у паніці», в місті зараз немає води і світла.

Сісахт із населенням у близько шість тисяч людей, розташований приблизно за 500 кілометрів на південь від столиці Ірану Тегерана.

Регіональна влада також повідомила про сильні дощі в регіоні, заявивши, що багато людей страждають через негоду.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

У 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.