Іран: кількість постраждалих через землентрус зросла до 520, є 5 загиблих

Іранське державне телебачення повідомило, що кількість людей, постраждалих внаслідок землетрусу зросла із понад 300 до 520.

У повідомленнях від 9 листопада зазначено, що оновлена цифра з’явилася після завершення рятувальних робіт у більш ніж 80 віддалених селах в 400 кілометрах на північний захід від столиці Тегерану.

За цими даними, 28 людей були госпіталізовані, а решту відпустили з незначними травмами, кількість зафіксованих смертей під час землентрусу – 5.

Землетрус магнітудою 5,9 стався 8 листопада на північному заході Ірану, в провінції Східний Азербайджан.

6 листопада землетрус магнітудою 5,4 стався в південній іранській провінції Гормозган, про жертв не повідомлялося.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах. В середньому в країні відбувається один підземний поштовх щодня.