Потужний землетрус стався на півдні Ірану

Землетрус магнітудою 5,4 стався 6 листопада в південній іранській провінції Гормозган, повідомляє державне телебачення Ірану.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування на даний час немає.

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, зі свого боку, повідомив, що магнітуда землетрусу склала 5,5.

Центр землетрусу був приблизно за 80 кілометрів на північ від портового міста Бандар-е Ленге і за 120 кілометрів на захід від Бандар-Аббаса, йдеться в повідомленні.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

У 2003 році через землетрус магнітудою 6,6 в історичному місті Бам на півдні Ірану загинули 26 тисяч людей.