Через землетрус в Ірані є загиблі і постраждалі

Землетрус магнітудою 5,9 стався 8 листопада на північному заході Ірану, в провінції Східний Азербайджан. За повідомленнями, щонайменше троє людей загинули, від 20 до 70 – травмовані. Повідомляється, що сильні дощі в цьому районі перешкоджають роботі рятувальників, чиновники не виключають, що кількість жертв може бути більшою.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр заявив, що землетрус стався на глибині 112 кілометрів на південний схід від адміністративного центру провінції Східний Азербайджан міста Тебриз.

Повідомляється, що близько 20 мільйонів людей відчули землетрус.

6 листопада землетрус магнітудою 5,4 стався в південній іранській провінції Гормозган, про жертв не повідомлялося.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах. В середньому в країні відбувається один підземний поштовх щодня.