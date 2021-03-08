Іран збагачує уран за допомогою «більш просунутих центрифуг» у Натанзі – Reuters

Іран почав збагачувати уран за допомогою третього каскаду або кластеру вдосконалених центрифуг IR-2m на своєму підземному заводі в Натанзі, повідомило 8 березня агентство Reuters, посилаючись на звіт Міжнародного агентства з атомної енергетики.

Спостерігачі МАГАТЕ 7 березня підтвердили, що Іран почав подавати гексафторид урану, сировину для центрифуг, у третій каскад, йдеться у звіті організації, що базується у Відні, яке має в своєму розпорядженні Reuters. Це черговий крок у порушення ядерної угоди 2015 року.

У звіті сказано, що четвертий каскад зі 174 центрифуг IR-2m був «встановлений, але туди ще не подали гексафлорид урану», а п’ятий каскад центрифуг встановлюють.

Відповідно до ядерної угоди 2015 року, метою якої було обмежити ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій, Тегеран може використовувати в Натанзі лише центрифуги першого покоління IR-1, які значно повільніше збагачують уран.

Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов’язань за угодою у відповідь на рішення колишнього президента США Дональда Трампа у 2018 році вивести Сполучені Штати Америки з угоди і повторно запровадити санкції, які вдарили по економіці Ірану.

Протягом останніх тижнів Іран прискорив свою ядерну діяльність, що може бути спробою тиску на нову адміністрацію президента США Джо Байдена, яка заявила про готовність відновити угоду, але наполягає на тому, щоб Іран спершу повернувся до всіх своїх ядерних зобов’язань.

Тим часом, Тегеран заявляє, що спочатку хоче скасування санкцій.