Іран обіцяє виконувати ядерну угоду, якщо США скасує санкції

Іран заявляє, що готовий приступити до виконання ядерної угоди 2015 року, коли Сполучені Штати скасують економічні санкції. Про це заявив президент Ірану Хасан Рохані.

«Іран готовий виконати свої зобов’язання відразу після зняття незаконних санкцій США і відмови від політики погроз і тиску», – наголосив 7 березня Рохані.

Рохані виступив із цією заявою під час зустрічі з міністром закордонних справ Ірландії Саймоном Ковеном. Ірландія не бере участь у ядерній угоді, однак є посередником.

Рохані розкритикував Велику Британію, Францію та Німеччину, які, на його думку не виконали своїх зобов’язань за угодою. За словами Рохані, Іран «є єдиною стороною, яка заплатила за це ціну».

22 лютого Іран повідомив, що припиняє виконувати так званий Додатковий протокол до угоди, який передбачав можливість несподіваних інспекцій його ядерних об’єктів.

Вашингтон 2018 року, за президентства Дональда Трампа, вийшов із багатосторонньої ядерної угоди, що мала на меті обмежити ядерну програму Ірану і не допустити створення ним ядерної зброї, а в обмін передбачала скасування більшості попередніх санкцій. Відтак США повернули свої санкції проти Ірану, які діяли до укладення угоди, і поступово запровадили й додаткові.

Іран у відповідь почав демонстративно порушувати все нові пункти угоди, вимагаючи від інших її учасників домогтися повного відновлення її дії.

Нинішня адміністрація президента Джо Байдена заявляє про бажання повернути США до угоди, але вимагає від Тегерану повернутися до її виконання зі свого боку.

Іран натомість вимагає, що спершу США мають скасувати всі свої санкції.