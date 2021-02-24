Іран знову вимагає від США першими повернутися до виконання ядерної угоди

Іран знову висунув вимогу до Сполучених Штатів Америки, щоб вони першими повернулися до виконання багатосторонньої ядерної угоди 2015 року.

«Обов’язком сторони, яка порушила угоду, є повернутися до неї, поновити її виконання і відшкодувати втрати, а також гарантувати, що вона не відступить від угоди знову», – повторив давню позицію Тегерану посол Ірану при установах ООН у Женеві Есмаїл Багаї Хамане на конференції з роззброєння, що відбувається під егідою ООН.

Позицію Ірану, що першими до угоди мають повернутися США, підтримав Китай, який є одним із учасників угоди.

«Ми завжди вважали, що повернення США до угоди і зняття санкцій із Ірану є визначальними для виходу з глухого кута в іранському ядерному питанні», – сказав на щоденному брифінгу в Пекіні речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

Німеччина натомість закликала Іран поводитися дипломатичніше, щоб урятувати ядерну угоду, і уникати подальших порушень своїх зобов’язань за нею.

Попереднього дня, 23 лютого, Іран почав офіційно не допускати міжнародних інспекторів на свої ядерні об’єкти в намаганні вчинити тиск на європейських учасників угоди і США, щоб із Тегерану були зняті економічні санкції і чинність угоди була відновлена.

22 лютого Іран повідомив, що припиняє виконувати так званий Додатковий протокол до угоди, який передбачав можливість несподіваних інспекцій його ядерних об’єктів.

Вашингтон 2018 року, за президентства Дональда Трампа. вийшов із багатосторонньої ядерної угоди, що мала на меті обмежити ядерну програму Ірану і не допустити створення ним ядерної зброї, а в обмін передбачала скасування більшості попередніх санкцій. Відтак США повернули свої санкції проти Ірану, які діяли до укладення угоди, і поступово запровадили й додаткові.

Іран у відповідь почав демонстративно порушувати все нові пункти угоди, вимагаючи від інших її учасників домогтися повного відновлення її дії.

Нинішня адміністрація президента Джо Байдена заявляє про бажання повернути США до угоди, але вимагає від Тегерану повернутися до її виконання зі свого боку.

Іран натомість вимагає, що спершу США мають скасувати всі свої санкції.