Туреччина викликала посла Ірану через суперечку щодо Іраку

Туреччина викликала в Анкару посла Ірану задля пояснень щодо боротьби з «тероризмом» в Іраку.

Державне інформагентство Anadolu повідомило, що 28 лютого МЗС Туреччини викликало Мохаммеда Феразменда, щоб сповістити, що Анкара очікує від Ірану, що той буде на її боці в «боротьбі з тероризмом».

Раніше в лютому Туреччина звинуватила курдських бойовиків у вбивстві 12 турків та іракця, які перебували в заручниках на півночі Іраку.

Інцидент спонукав іранського посла в Багдаді Іраджа Масджіді попередити, що турецькі війська не повинні «загрожувати чи вторгатися на іракську землю». Але посол Туреччини в Багдаді Фатіх Їлдиз у твітері написав, що посол Ірану «останній з тих, кому читати б Туреччині лекцію про повагу до кордонів Іраку».

Іран і Туреччина – суперники в деяких частинах Близького Сходу і Центральної Азії. Але обидві країни проводять операції проти курдських бойовиків на півночі Іраку.