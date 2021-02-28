Іран відмовляється від неформальної зустрічі з США та ЄС щодо відновлення ядерної угоди

Іран 28 лютого відмовився від проведення неформальної зустрічі з США та європейськими державами для обговорення шляхів відновлення ядерної угоди 2015 року, наполягаючи на тому, що Вашингтон повинен скасувати всі свої односторонні санкції.

«З огляду на недавні дії і заяви Сполучених Штатів і трьох європейських держав, Іран не вважає, що зараз час для неформальної зустрічі з цими країнами, яку запропонував глава зовнішньополітичного відомства ЄС», – сказав офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, якого цитують у неділю іранські ЗМІ.

Влада Ірану заявила, що Тегеран вивчає пропозицію верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля. Але Іран і нова адміністрація президента США Джо Байдена розходяться в думках з приводу того, хто повинен зробити перший крок для відновлення угоди. Іран наполягає на тому, щоб Сполучені Штати спочатку зняли санкції, в той час як Вашингтон заявляє, що Тегеран повинен спочатку повернутися до дотримання умов угоди, яку він періодично порушує.

Нинішню заяву Тегерана у Вашингтоні сприйняли з «розчаруванням».

«Хоча ми розчаровані відповіддю Ірану, ми, як і раніше, готові відновити конструктивну дипломатію для досягнення взаємного повернення до дотримання зобов'язань СВПД (Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми – ред.)», – заявили у Білому домі, додавши, що Вашингтон буде консультуватися з чотирма іншими постійними членами Ради безпеки ООН – Китаєм, Францією, Росією, Сполученим Королівством, а також із Німеччиною щодо подальших дій.

Колишній президент США Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди з Тегераном у 2018 році.