Байден на зустрічі з президентом Ізраїлю: Іран не матиме ядерної зброї

Президент Джо Байден заявив, що Іран ніколи не здобуде ядерну зброю. Він сказав про це 28 червня, коли зустрівся з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном у Білому домі.

«Я можу вам сказати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю при мені», – сказав Байден на початку зустрічі в Овальному кабінеті.

Зустріч із Рівліном, який має залишити здебільшого церемоніальну посаду президента 7 липня після семирічного терміну, відбулася після того, як Нафталі Беннетт на початку цього місяця став новим прем’єр-міністром Ізраїлю, замінивши Біньяміна Нетаньягу.

Байден висловив сподівання зустріти нового прем’єр-міністра в Білому домі «дуже скоро».

Рівлін заявив журналістам, що «дуже задоволений» коментарями Байдена щодо Ірану.

Іран і США ведуть у Відні непрямі переговори щодо відновлення угоди 2015 року між Тегераном і шістьма державами, які наклали обмеження на ядерну діяльність Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій.

Колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році, що підтримав Нетаньягу.

Тегеран відреагував на відновлення санкцій, поступово відходячи від своїх ядерних зобов’язань за угодою.

Зустріч із Рівліном відбулася на наступний день після того, як держсекретар Ентоні Блінкен провів першу зустріч із новим міністром закордонних справ Ізраїлю Яіром Лапідом, коли вони були в Римі.

Лапід, центрист, який разом із Беннеттом і шістьма іншими політичними союзниками створив коаліційний уряд, заявив, що Ізраїль має «серйозні застереження» щодо угоди з Іраном, яку обговорюють у Відні.