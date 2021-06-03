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03 червня 2021, Київ 21:46
Відео

Суперник Нетаньягу повідомив президента Ізраїлю про формування коаліції (відео)

Суперник Нетаньягу повідомив президента Ізраїлю про формування коаліції (відео)
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Суперник Нетаньягу повідомив президента Ізраїлю про формування коаліції (відео)

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Лідер опозиції Ізраїлю в ніч на четвер, 3 червня, поінформував президента країни про те, що йому вдалося сформувати новий коаліційний уряд. Якщо його склад затвердить Кнесет, то епоха правління Біньяміна Нетаньягу закінчиться.

Епоха правління Біньяміна Нетаньягу – прем’єр-міністра Ізраїлю, який обіймав свою посаду протягом 12 років поспіль, довше, ніж будь-хто з його попередників, – схоже, дійшла кінця. Всього за пів години до останнього терміну, що настав опівночі на четвер за місцевим часом, лідер опозиції, голова партії «Єш атід» («Є майбутнє») центрист Яїр Лапід офіційно поінформував президента країни про те, що йому вдалося сформувати новий уряд. Реувен Рівлін, який був у той момент на фінальному матчі чемпіонату Ізраїлю з футболу, привітав його телефоном. Головним політичним партнером Лапіда став голова партії «Яміна» («Праворуч») націоналіст Нафталі Беннетт. Згідно з домовленістю, політики будуть займати прем’єрське крісло по черзі, і першим стане Беннетт. (Відео Reuters)

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