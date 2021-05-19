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19 травня 2021, Київ 18:30
Фотогалереї

Ізраїльсько-палестинський конфлікт: ракетні обстріли і авіаудари тривають (фотогалерея)

Бойові дії між Ізраїлем та екстремістським угрупованням «Хамас» не припиняються попри зусилля міжнародної дипломатії. Внаслідок потужних авіаударів і ракетних обстрілів, якими обмінюються сторони, продовжують гинути люди.

За даними медиків, у Смузі Гази, контрольованій екстремістським угрупованням «Хамас», загинули 217 палестинців, зокрема 63 дитини, поранені понад 1400 людей. З ізраїльського боку кількість загиблих зросла до 12.

Напруженість на Близькому Сході зросла після того, як Ізраїль 10 травня розпочав повітряну кампанію в Газі, а перед цим «Хамас» випустив ракети в бік Ізраїлю після кількох днів заворушень навколо мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі.

Заворушення почалися після придушення протестів через заплановане виселення палестинців із району в Східному Єрусалимі.

Наслідки авіаудару Ізраїлю по житловому будинку під час ізраїльсько-палестинських боїв в місті Газа, 19 травня
1 Наслідки авіаудару Ізраїлю по житловому будинку під час ізраїльсько-палестинських боїв в місті Газа, 19 травня
Ракета, випущена ізраїльськими силами, у небі над містом Газа, 19 травня
2 Ракета, випущена ізраїльськими силами, у небі над містом Газа, 19 травня
Через розбите вікно видно будівлю міністерства охорони здоров&#39;я Палестини в Газі, яка була сильно пошкоджена внаслідок ізраїльських бомбардувань міста. Фото від 19 травня
3 Через розбите вікно видно будівлю міністерства охорони здоров'я Палестини в Газі, яка була сильно пошкоджена внаслідок ізраїльських бомбардувань міста. Фото від 19 травня
Мати-палестинка доглядає свою дитину, поранену в результаті авіаудару Ізраїлю. Фото зроблене у лікарні Аль-Шифа в місті Газа, 18 травня&nbsp;
4 Мати-палестинка доглядає свою дитину, поранену в результаті авіаудару Ізраїлю. Фото зроблене у лікарні Аль-Шифа в місті Газа, 18 травня 
Уламки зруйнованого будинку після авіаудару Ізраїлю у Газі, 18 травня
5 Уламки зруйнованого будинку після авіаудару Ізраїлю у Газі, 18 травня
Учасниця протесту в районі Шейх-Джарра, східний Єрусалим, проти ізраїльської окупації і його повітряної кампанії у Смузі Гази, 18 травня&nbsp;
6 Учасниця протесту в районі Шейх-Джарра, східний Єрусалим, проти ізраїльської окупації і його повітряної кампанії у Смузі Гази, 18 травня 
Люди у сховищі в Ашдоді, Ізраїль, під час сирени, що попереджає про наближення ракет, випущених зі Смуги Гази, 18 травня
7 Люди у сховищі в Ашдоді, Ізраїль, під час сирени, що попереджає про наближення ракет, випущених зі Смуги Гази, 18 травня
Ракети, випущені в бік Ізраїлю з Гази, екстремістським угрупованням &laquo;Хамас&raquo;, 18 травня&nbsp;
8 Ракети, випущені в бік Ізраїлю з Гази, екстремістським угрупованням «Хамас», 18 травня 
Палестинці шукають предмети, що можна утилізувати, серед уламків шестиповерхового будинку у Газі, зруйнованого внаслідок ранкового ізраїльського авіанальоту, 18 травня&nbsp;
9 Палестинці шукають предмети, що можна утилізувати, серед уламків шестиповерхового будинку у Газі, зруйнованого внаслідок ранкового ізраїльського авіанальоту, 18 травня 
Палестинські пожежні ліквідують пожежу на заводі з виробництва фарб після удару ізраїльської авіації в Рафаху, Смуга Гази, 18 травня
10 Палестинські пожежні ліквідують пожежу на заводі з виробництва фарб після удару ізраїльської авіації в Рафаху, Смуга Гази, 18 травня
Офіцери ізраїльської поліції затримують підлітка-палестинця під час акції протесту проти повітряних ударів Ізраїлю по Смузі Гази і запеклих зіткнень ізраїльських сил безпеки і палестинців в Старому місті Єрусалима, 18 травня&nbsp;
11 Офіцери ізраїльської поліції затримують підлітка-палестинця під час акції протесту проти повітряних ударів Ізраїлю по Смузі Гази і запеклих зіткнень ізраїльських сил безпеки і палестинців в Старому місті Єрусалима, 18 травня 
Палестинці, які протестують проти ізраїльської окупації і його повітряної кампанії у Смузі Гази, евакуювали поранених під час сутичок з ізраїльськими військовими біля поселення Бейт-Ель і Рамаллаха, 18 травня
12 Палестинці, які протестують проти ізраїльської окупації і його повітряної кампанії у Смузі Гази, евакуювали поранених під час сутичок з ізраїльськими військовими біля поселення Бейт-Ель і Рамаллаха, 18 травня
Ізраїльські військові стріляють з 155-мм самохідної гаубиці зі своїх позицій на кордонах у напрямку Смуги Гази, 18 травня&nbsp;
13 Ізраїльські військові стріляють з 155-мм самохідної гаубиці зі своїх позицій на кордонах у напрямку Смуги Гази, 18 травня 

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