Бойові дії між Ізраїлем та екстремістським угрупованням «Хамас» не припиняються попри зусилля міжнародної дипломатії. Внаслідок потужних авіаударів і ракетних обстрілів, якими обмінюються сторони, продовжують гинути люди.



За даними медиків, у Смузі Гази, контрольованій екстремістським угрупованням «Хамас», загинули 217 палестинців, зокрема 63 дитини, поранені понад 1400 людей. З ізраїльського боку кількість загиблих зросла до 12.

Напруженість на Близькому Сході зросла після того, як Ізраїль 10 травня розпочав повітряну кампанію в Газі, а перед цим «Хамас» випустив ракети в бік Ізраїлю після кількох днів заворушень навколо мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі.

Заворушення почалися після придушення протестів через заплановане виселення палестинців із району в Східному Єрусалимі.