В Ізраїлі оголосили про нову коаліцію. Нетаньягу має піти у відставку

В Ізраїлі лідер опозиційної партії «Єш атід» («Є майбутнє») Яір Лапід повідомив президенту країни Реувену Рівліну, що зміг сформувати владну коаліцію. Про це стало відомо пізно ввечері 2 червня, незадовго до півночі, коли минав граничний термін, відведений на переговори.

Міжпартійні консультації тривали кілька тижнів. У результаті Лапід оголосив, що створить коаліцію за участю невеликої арабської партії РААМ (або «Об’єднаний арабський список»).

Агенція DPA в зв’язку з оголошеним рішенням зазначає, що в Ізраїлі «завершується довга ера перебування на посаді прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу».

Як очікується, новий кабінет міністрів буде приведений до присяги 14 червня, його очолить лідер ультраправої партії «Яміна» Нафталі Бенет. Reuters називає його мільйонером, який досяг успіху в сфері технологій і мріє анексувати більшу частину окупованого Західного берега. Створення Палестинської держави Бенет охарактеризував як «самогубство для Ізраїлю», пов’язавши позицію із заходами безпеки.

«Яміна» і «Єш атід» домовилися про ротацію посади прем’єра. Перші два роки його обйматиме Бенет, потім посада перейде до Лапіда, який поки очолюватиме МЗС Ізраїлю.

На виборах у березні партія центриста Яіра Лапіда посіла друге місце, поступившись першим консервативній партії «Лікуд» на чолі з Нетаньягу. Але «Лікуд» не мала вирішальної переваги для самостійного формування уряду.

Березневі вибори стали четвертими за два роки, на яких жодна з партій не змогла домогтися вагомого успіху. Біньямін Нетаньягу, який перебуває під судом у справі про шахрайство, заявляв, що зусилля його опонентів сформувати коаліцію послаблять Ізраїль.