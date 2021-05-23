Смуга Гази: урядові будівлі відновлюють роботу після перемир’я між «Хамасом» та Ізраїлем

Урядові офіси в Смузі Гази планують відноити роботу 23 травня у рамках припинення вогню між Ізраїлем та екстремістським угрупованням «Хамасом» у прибережній зоні, заявив місцевий речник палестинської адміністрації.

Діяльність урядових будівель в цьому регіоні припинилася після початку ізраїльських авіаударів 10 травня у відповідь на обстріл Єрусалиму ракетами «Хамасу», який контролює смугу Гази.

Не було повідомлень про ракетні удари з боку Смуги Гази чи ізраїльських авіаударів по території Палестини протягом ночі або 22 травня, попри сутички між ізраїльською поліцією та палестинськими демонстрантами біля святинь у Єрусалимі 21 травня.

Гуманітарна координаторка ООН щодо Палестини Лінн Гастінгс, яка відвідала густонаселену прибережну смугу 22 травня, попередила про зростання ризиків для здоров’я місцевих жителів через пошкодження та руйнування будинків, доріг та іншої інфраструктури.

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«Всі мають утримуватися і не брати участь у провокаційних заходах», – сказала Гастінгс після спілкування з жителями Гази в постраждалому від бомбардувань районі.

Ізраїль заявив, що його удари були спрямовані на військову інфраструктуру «Хамасу», але також завдано значної шкоди житловим і багатоповерховим будинкам, медичним установам та іншим громадським будівлям в анклаві, де живе близько 2 мільйонів людей.

Рада Безпеки ООН 22 травня закликала негайно допомогти населенню Смуги Гази.

Члени Ради Безпеки у своїй заяві наголосили на «безпосередній потребі в гуманітарній допомозі цивільного населення Палестини, особливо Гази».

Вони також підкреслили важливість досягнення «всеосяжного миру, заснованого на баченні регіону, де дві демократичні держави, Ізраїль та Палестина, живуть поруч у мирі з безпечними та визнаними кордонами».

Як заявили представники угруповання «Хамас» агентству Reuters, Єгипет 21 травня направив делегацію до Ізраїлю для обговорення шляхів зміцнення режиму припинення вогню, в тому числі надання допомоги палестинцям у Смузі Гази, – про це .

За даними новинних агенцій, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль та Західний берег протягом тижня, аби сприяти продовженню редиму припинення вогню.

Палестинська адміністрація під керівництвом Махмуда Аббаса контролює палестинські райони Західного берега, але має незначний вплив у Смузі Гази, яким керує її опонент – рух «Хамас».