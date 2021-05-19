У Смузі Гази наразі перебуває близько 1600 українців – Кулеба

У Смузі Гази перебуває близько 1600 українців, 127 з них виявили бажання повернутися на батьківщину. Про це заявив 19 травня під час засідання уряду міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«З 1600 громадян України, яких я згадав, 127 уже виявили бажання повернутися на батьківщину, тобто бути евакуйованими. Не лише громадяни України звернулися, а й громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів Європейського союзу. Посольство України в Ізраїлі вже склало списки тих, хто зацікавлений в евакуації. Ми вже домовилися з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про «зелений коридор» для евакуації», – зазначив Кулеба.

За його словами, Україна вже узгодила організаційні питання з владою Єгипту.

«Наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян з території Смуги Гази на територію Єгипту та організації відповідного авіарейсу за рахунок коштів резервного фонду бюджету України», – розповів міністр.

Кулеба додав, що, якщо не станеться форс-мажорних подій у зв’язку із загостренням конфлікту, то, за підрахунками МЗС, протягом 48 годин відбудеться евакуація.

Раніше речник МЗС повідомляв Радіо Свобода, що нині опрацьовується можливість репатріації українців через територію Єгипту.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Обстрілам передували заворушення в Східному Єрусалимі, пов’язані з давнім судовим розглядом справи про виселення кількох палестинських родин із будинків, які передали єврейським поселенцям.