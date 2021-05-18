Загострення на Близькому Сході триває, палестинці оголосили загальний страйк

Бої між Ізраїлем та екстремістським угрупованняv «Хамас» не припиняються попри зусилля міжнародної дипломатії, спрямованої на припинення найбільшої ескалації в країні та в Смузі Гази за останні роки.

18 травня Ізраїль здійснив хвилю повітряних ударів по об’єктах «Хамасу», які, за твердження Тель-Авіву, були розташовані в Газі, зруйнувавши шестиповерхову будівлю. У відповідь бойовики обстріляли Ізраїль десятками ракет. Наразі невідомо про загиблих внаслідок нічних ударів.

Палестинці в Ізраїлі, Єрусалимі та окупованому регіоні Західного берегу Йордану почали загальний страйк 18 травня.

Страйк був оголошений лідерами палестинської громади в Ізраїлі, яка становить 20 відсотків населення країни. Його підтримала визнана міжнародною спільнотою Палестинська адміністрація на окупованому Західному березі.

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Рада Безпеки ООН планує провести позачергове засідання 18 травня в рамках пошуку рішення для припинення бойових дій, в результаті яких загинуло за тиждень понад 200 людей.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 17 травня сказав прем’єр-міністру Ізраїля Біньяміну Нетаньягу, що підтримує режим припинення вогню, але не вимагав перемир’я, судячи із заяві Білого дому.

Водночас він «закликав Ізраїль докласти всіх зусиль для забезпечення захисту невинних мирних жителів», йдеться в повідомленні.

Ізраїль вночі продовжив авіаудари по сектору Газа, повідомляє агенція AFP. Вибухи завдали шкоди дорогам та іншій інфраструктурі, спричинивши відключення електроенергії.

Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас закликав Вашингтон вжити заходів проти «агресії Ізраїлю» на зустрічі з представником США з питань Палестини та Ізраїлю Гейді Амром, повідомляє офіційне інформаційне агентство Wafa.

Президенти Франції та Єгипту Еммануель Макрон та Абдель Фаттах ас-Сісі наполягають на домовленості про припинення вогню та намагаються заручитися підтримкою Йорданії.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу також планують провести термінові переговори 18 травня щодо подій в Ізраїлі та Смузі Гази. Голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель вживає, за заявою блоку, докладає «інтенсивних» дипломатичних зусиль для деескалації бойових дій.

Одночасно Ізраїль намагається стримати сутички між євреями та місцевими арабами всередині країни, а також заворушення на Західному березі, де, за заявою Палестиної адміністрації, ізраїльські військові вбили 20 місцевих, починаючи з 10 травня.

Ізраїльські військові також моніторять кордон із Ліваном після того, як увечері 17 травня звідти випустили шість гранат. Хоча снаряди не змогли перетнути кордон, ізраїльські військові заявили, що відповіли артилерією в напрямку, звідки вівся обстріл. Повідомлень про жертви та пошкодження не надходило.

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Ізраїльські військові заявили, що «Хамас» та інші палестинські угрупування випустили з сектора Газа загалом близько 3350 ракет – з них 200 протягом доби 17 травня – і що в результаті ізраїльських авіаційних та артилерійських ударів загинуло щонайменше 130 бойовиків.

ООН заявила, що понад 38 000 палестинців в Смузі Гази були переміщені, ще 2500 втратили свої будинки.

За даними палестинських чиновників, кількість загиблих у Смузі Гази зросла до 212, у тому числі щонайменше 61 дитина та понад 1 400 поранених. За повідомленнями ізраїльської влади, в Ізраїлі загинули 10 людей, в тому числі одна дитина, а сотні отримали поранення.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.