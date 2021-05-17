Ізраїль: внаслідок авіаударів зруйновані тунелі і будинки командирів «Хамасу»

Ізраїльські військові заявляють, що потужні авіаудари, завдані ними від початку доби 17 травня по Смузі Гази, зруйнували 15 кілометрів тунелів бойовиків, а також будинки дев’яти ймовірних командирів «Хамасу».

У місті Газа була сильно пошкоджена триповерхова будівля, але жителі повідомили, що ізраїльські військові попередили їх за 10 хвилин до удару, і всі встигли вийти.

Про жертви внаслідок останніх авіаударів, які спричинили вимкнення електроенергії й пошкодження сотень будівель, наразі інформації не було.

Військові заявили, що за останню операцію було вражено 35 «терористичних цілей», а також тунелів, які, за даними армії, є частиною складної системи, що використовується бойовиками для уникнення авіанальотів.

За повідомленням військових, бойовики за ніч випустили близько 60 ракет у напрямку ізраїльських міст, порівняно зі 120 та 200 попередніми ночами.

Хвиля повітряних ударів 16 травня вразила понад 90 цілей у Смузі Гази.

Внаслідок одного з цих ударів у Газі загинули 42 палестинців, зокрема, щонайменше вісім дітей та двоє лікарів, повідомило місцеве Міністерство охорони здоров’я.

Загальна кількість загиблих палестинців зросла до 197. Про постраждалих від авіаударів 17 травня наразі не повідомляли.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що авіаудари будуть продовжуватися «повною мірою». За його словами, Ізраїль «хоче стягнути високу ціну» з угруповання «Хамас».

Угруповання «Хамас» теж заявило, що ракетні обстріли триватимуть.

Напередодні США, визнаючи право Ізраїлю на самооборону, заявили, що докладають зусиль, щоб зупинити ескалацію.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як «живі щити».

Ізраїль, як правило, перед ударами по таких об’єктах заздалегідь попереджає мирних мешканців про необхідність евакуації. По об’єктах, де перебувають чільні керівники цих угруповань, завдають ударів без попереджень.