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16 травня 2021, Київ 18:42
Новини | Міжнародні

Авіаудари Ізраїлю знищили будинок лідера політичного крила «Хамасу»

Наразі невідомо, чи загинув хтось із представників угруповання

Авіаудари збройних сил Ізраїлю 16 травня знищили будинок лідера політичного крила угруповання «Хамас» Ях’ї Сінвара у Смузі Гази. Щонайменше 33 людини загинули, що робить цю атаку найбільш смертоносною в ході поточного загострення.

Як заявили ізраїльскі збройні сили, мішенню ударів були як будинок Сінвара, так і його брат, очільник логістичного напрямку «Хамасу» Мухаммад Сінвар. Наразі не уточнюють, чи загинув хтось із представників угруповання.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив 15 травня, що авіаудари будуть спрямовані на високопоставлених членів та командирів «Хамасу».

Згідно із заявою ізраїльського командування, з боку Смуги Гази, контрольованої «Хамасом», було випущено близько 3 тисяч ракет в бік Ізраїлю з моменту початку загострення.

«Хамас» здійснює дуже потужну атаку з точки зору частоти вогню», – сказав журналіста ізраїльський генерал Орі Ґордін.

На 16 травня Державний департамент США анонсував зустріч представника президента США Джо Байдена Геді Амра із ізраїльськими високопосадовцями, а також із представниками Палестинської автономії для пошуку «сталого спокою».

Більше двохсот осіб постраждали в зіткненнях поліції з палестинцями в Єрусалимі (відео)
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Більше двохсот осіб постраждали в зіткненнях поліції з палестинцями в Єрусалимі (відео)

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За даними медичних працівників Палестинської автономії, станом на 16 травня загинули 188 місцевих жителів, у тому числі 55 дітей та 33 жінки. Щонайменше 1 230 палестинців були поранені.

Ізраїльські служби повідомляють про щонайменше 10 загиблих ізраїльтян, у тому числі п’ятирічного хлопчика та ізраїльського солдата.

З 10 травня угруповання «Хамас» і споріднені з ним ісламістські групи обстрілюють територію Ізраїлю ракетами через справу про виселення кількох палестинських сімей у Східному Єрусалимі та на знак помсти за сутички ізраїльської поліції з палестинцями поблизу мечеті Аль-Акса.

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