Авіаудари Ізраїлю знищили будинок лідера політичного крила «Хамасу»

Авіаудари збройних сил Ізраїлю 16 травня знищили будинок лідера політичного крила угруповання «Хамас» Ях’ї Сінвара у Смузі Гази. Щонайменше 33 людини загинули, що робить цю атаку найбільш смертоносною в ході поточного загострення.

Як заявили ізраїльскі збройні сили, мішенню ударів були як будинок Сінвара, так і його брат, очільник логістичного напрямку «Хамасу» Мухаммад Сінвар. Наразі не уточнюють, чи загинув хтось із представників угруповання.

Читайте також: У Європі мітингують на підтримку палестинців у протистоянні ісламістів із Ізраїлем

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив 15 травня, що авіаудари будуть спрямовані на високопоставлених членів та командирів «Хамасу».

Згідно із заявою ізраїльського командування, з боку Смуги Гази, контрольованої «Хамасом», було випущено близько 3 тисяч ракет в бік Ізраїлю з моменту початку загострення.

«Хамас» здійснює дуже потужну атаку з точки зору частоти вогню», – сказав журналіста ізраїльський генерал Орі Ґордін.

На 16 травня Державний департамент США анонсував зустріч представника президента США Джо Байдена Геді Амра із ізраїльськими високопосадовцями, а також із представниками Палестинської автономії для пошуку «сталого спокою».

За даними медичних працівників Палестинської автономії, станом на 16 травня загинули 188 місцевих жителів, у тому числі 55 дітей та 33 жінки. Щонайменше 1 230 палестинців були поранені.

Ізраїльські служби повідомляють про щонайменше 10 загиблих ізраїльтян, у тому числі п’ятирічного хлопчика та ізраїльського солдата.

З 10 травня угруповання «Хамас» і споріднені з ним ісламістські групи обстрілюють територію Ізраїлю ракетами через справу про виселення кількох палестинських сімей у Східному Єрусалимі та на знак помсти за сутички ізраїльської поліції з палестинцями поблизу мечеті Аль-Акса.