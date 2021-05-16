Загострення на Близькому Сході: лідери ісламських країн провели екстрене засідання

Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 членів, провела екстрене онлайн-засідання, закликавши Ізраїль зупинити ракетні обстріли Смуги Гази.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Сауд Ібн Фейсал закликав міжнародне співтовариство співпрацювати над припиненням військових операцій у регіоні, зробивши акцент на тому, що саме Ізраїль має зупинити свої військові дії.

У свою чергу, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив Ізраїль у насильстві.

«Тільки Ізраїль несе відповідальність за недавню ескалацію в Східному Єрусалимі, на Західному березі і в Смузі Гази. Наші попередження Ізраїлю минулого тижня залишилися без уваги », – сказав Чавушоглу.

Голова МЗС Палестинської національної адміністрації Ріад Малкі розкритикував Ізраїль, назвавши його «державою апартеїду», що практикує «жорстокість проти нашого народу в Газі».

Водночас сьогодні прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що удари ізраїльської армії по радикальним палестинським угрупованням в Смузі Гази триватимуть «стільки часу, скільки буде потрібно» для гарантування безпеки країни.

Угруповання «Хамас» теж заявило, що ракетні обстріли триватимуть.

Напередодні США, визнаючи право Ізраїлю на самооборону, заявили, що докладають зусиль, аби зупинити ескалацію.

За даними палестинців, число загиблих в Газі зросло до 174-х (49 загиблих – діти). Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі про двох дітей.

Махмуд Аббас і його Палестинська національна адміністрація контролюють тільки Західний берег Йордану, який фактично окупований Ізраїлем. Натомість друга частина палестинських територій, Смуга Гази, йому непідвладна – її ще з 2007 року контролює ісламістський антиізраїльський рух «Хамас», що його Ізраїль, США і ще низка країн визнали терористичною організацією.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території. Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо. Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як «живі щити». Ізраїль, як правило, перед ударами по таких об’єктах заздалегідь попереджає мирних мешканців про необхідність евакуації. По об’єктах, де перебувають чільні керівники цих угруповань, завдають ударів без попереджень.