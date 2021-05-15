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15 травня 2021, Київ 22:51
Новини | Суспільство

МЗС: Україна розглядає можливості евакуювати 120 своїх громадян зі Смуги Гази

Ізраїль завдає ударів по об’єктах ісламістів у Смузі Гази, що їх ті часто розміщують у житлових будинках і кварталах, щоб використати цивільне населення як «живі щити». Ізраїль перед такими ударами попереджає цивільних про необхідність евакуації

Міністерство закордонних справ України підтримує зв’язок із 120 українськими громадянами, які виявили бажання залишити Смугу Гази, і розглядає можливості евакуювати їх до України, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Як мовиться в його повідомленні, яке публікує низка засобів інформації, посольства України в Ізраїлі і Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації цих людей.

За його словами, наразі міністерство тримає цю ситуацію на особливому контролі.

На Близькому Сході з 10 травня різко загострилося протистояння між ісламістськими угрупованнями, які контролюють Смугу Гази, й Ізраїлем, яке сягає масштабу збройного конфлікту. Внаслідок обстрілів із боку цих угруповань території Ізраїлю ракетами, які нерідко недолітають і вибухають у самій Смузі Гази, а також ударів ізраїльських військ у відповідь у регіоні гинуть люди, в тому числі й цивільне населення.

За останніми повідомленнями, в Смузі Гази на цей час говорять принаймні про 140 загиблих і близько тисячі поранених. В Ізраїлі внаслідок обстрілів ісламістів загинули наразі десять людей, із них дев’ять цивільних мешканців, зокрема й ізраїльських арабів.

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