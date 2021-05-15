МЗС: Україна розглядає можливості евакуювати 120 своїх громадян зі Смуги Гази

Міністерство закордонних справ України підтримує зв’язок із 120 українськими громадянами, які виявили бажання залишити Смугу Гази, і розглядає можливості евакуювати їх до України, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Як мовиться в його повідомленні, яке публікує низка засобів інформації, посольства України в Ізраїлі і Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації цих людей.

За його словами, наразі міністерство тримає цю ситуацію на особливому контролі.

На Близькому Сході з 10 травня різко загострилося протистояння між ісламістськими угрупованнями, які контролюють Смугу Гази, й Ізраїлем, яке сягає масштабу збройного конфлікту. Внаслідок обстрілів із боку цих угруповань території Ізраїлю ракетами, які нерідко недолітають і вибухають у самій Смузі Гази, а також ударів ізраїльських військ у відповідь у регіоні гинуть люди, в тому числі й цивільне населення.

За останніми повідомленнями, в Смузі Гази на цей час говорять принаймні про 140 загиблих і близько тисячі поранених. В Ізраїлі внаслідок обстрілів ісламістів загинули наразі десять людей, із них дев’ять цивільних мешканців, зокрема й ізраїльських арабів.