У Європі мітингують на підтримку палестинців у протистоянні ісламістів із Ізраїлем

У кількох містах країн Європи, в яких є значна частка мусульманського населення, відбулися демонстрації на підтримку палестинців і проти воєнної акції Ізраїлю, здійснюваної проти бойовиків-ісламістів у Смузі Гази.

Зокрема, в Лондоні тисячі демонстрантів пройшли центром міста, вимагаючи від влади Великої Британії «негайних дій», щоб зупинити вже шестиденні бойові дії в регіоні. Вони дійшли до посольства Ізраїлю під вигуки «волю Палестині».

У Парижі, де такий марш був заборонений через побоювання насильства, демонстранти пересувалися з одного північного передмістя до іншого, щоб уникнути силовиків, які заблокували їм оголошене місце початку демонстрації і потім ганялися за ними. В перебігу сутичок, у яких демонстранти кидали в поліцію камінням, а та відповідала подразливим газом і водометами, були затримані 44 особи. Нинішню акцію заборонили, пригадуючи події 2014 року, коли схожа акція за палестинців і проти Ізраїлю вилилася в насильство.

Дозволені й мирні демонстрації пройшли в кількох інших містах Франції, таких, як Страсбурзі чи Марселі.

По кількасот людей зібралися на такі акції в столиці Італії Римі чи в Гаазі в Нідерландах. А в нідерландському Утрехті поліція ненадовго затримала близько ста учасників демонстрації, які не дотримувалися належної дистанції у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Також у Берліні поліція розігнала демонстрацію приблизно з 3,5 тисяч людей через порушення карантинних вимог щодо дистанціювання. Демонстранти відповіли закиданням поліції камінням, пляшками й феєрверками.

Ще в кількох містах Німеччини такі демонстрації відбулися без інцидентів, як і в низці інших європейських міст.

На Близькому Сході з 10 травня різко загострилося протистояння між ісламістськими угрупованнями, які контролюють Смугу Гази, й Ізраїлем, яке сягає масштабу збройного конфлікту. Внаслідок обстрілів із боку цих угруповань території Ізраїлю ракетами, які нерідко недолітають і вибухають у самій Смузі Гази, а також ударів ізраїльських військ у відповідь у регіоні гинуть люди, в тому числі й цивільне населення – зокрема й через те, що ісламісти використовують його як «живі щити» для своїх об’єктів.

За останніми повідомленнями, в Смузі Гази на цей час говорять принаймні про 140 загиблих і близько тисячі поранених. В Ізраїлі внаслідок обстрілів ісламістів, націлених на ізраїльські міста, загинули наразі десять людей, із них дев’ять цивільних мешканців, зокрема й ізраїльських арабів.