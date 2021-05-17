Ізраїль обстріляв Газу, там пошкоджені сотні будинків, немає світла

Ізраїльські бойові літаки 17 травня завдали низки потужних повітряних ударів по Газі, незважаючи на заклики припинити насильство.

Десятки авіаударів прокотилися містом на початку доби 17 травня. У короткій заяві ізраїльські сили оборони вказали лише, що їхні винищувачі «вражають терористичні цілі в Смузі Гази».

Авіаудари, які спричинили вимкнення електроенергії і пошкодження сотень будівель, сталися після хвилі повітряних ударів 16 травня, внаслідок яких, за даними влади Ізраїлю, були уражені понад 90 цілей у Смузі Гази. Внаслідок одного з цих ударів у Газі загинули 42 палестинців, зокрема, щонайменше вісім дітей та двоє лікарів, повідомило місцеве Міністерство охорони здоров’я.

Загальна кількість загиблих палестинців зросла до 197. Про постраждалих від авіаударів 17 травня наразі не повідомляли.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що авіаудари будуть продовжуватися «повною мірою». За його словами, Ізраїль «хоче стягнути високу ціну» з угруповання «Хамас».

Угруповання «Хамас» теж заявило, що ракетні обстріли триватимуть.

Напередодні США, визнаючи право Ізраїлю на самооборону, заявили, що докладають зусиль, щоб зупинити ескалацію.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як «живі щити».

Ізраїль, як правило, перед ударами по таких об’єктах заздалегідь попереджає мирних мешканців про необхідність евакуації. По об’єктах, де перебувають чільні керівники цих угруповань, завдають ударів без попереджень.