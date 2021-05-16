Удари по Ізраїлю та Смузі Гази: через загострення загинули близько 150 палестинців і 10 ізраїльтян

За останніми даними, в результаті авіаударів у Смузі Гази загинули 145 палестинців, в тому числі 41 дитина, 1100 людей поранені, повідомила Палестинська національна адміністрація. Тоді як Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що удари ізраїльської армії по радикальним палестинським угрупованням в Смузі Гази триватимуть «стільки часу, скільки буде потрібно» для гарантування безпеки країни. Угруповання «Хамас», у свою чергу заявило, що ракетні обстріли триватимуть.

У ніч на неділю палестинські угруповання випустили по Ізраїлю, включаючи його центральні райони, понад 100 ракет. За повідомленнями ізраїльських військових, більша частина з них не досягла мети.

«Хамас» заявив, що це була відповідь на руйнування в результаті ізраїльського авіаудару багатоповерхівки в Смузі Гази, де, зокрема, розташовувалися офіси Associated Press і Al-Jazeera.

Ізраїльські військові пояснили удар тим, що у висотці, за їхньою інформацією, розташовувалися спецслужби «Хамасу», які використовували офіси ЗМІ в якості «живого щита».

У Associated Press засудили удар, закликавши Ізраїль надати докази. Армія оборони Ізраїлю попередила про атаку за годину до її проведення, що дало можливість всім журналістам вчасно евакуюватися.

Вранці в неділю Ізраїль розбомбив будинок одного з лідерів «Хамасу» Ях’ї Сінвара та його брата – людей в будівлях не було. Удари також були завдані по тунелях в Газі, які, як повідомляється, використовувалися для зберігання зброї і боєприпасів.

США, визнаючи право Ізраїлю на самооборону, заявили, що докладають зусиль, аби зупинити ескалацію.

Махмуд Аббас і його Палестинська національна адміністрація контролюють тільки Західний берег Йордану, який фактично окупований Ізраїлем. Натомість друга частина палестинських територій, Смуга Гази, йому непідвладна – її ще з 2007 року контролює ісламістський антиізраїльський рух «Хамас», що його Ізраїль, США і ще низка країн визнали терористичною організацією.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території. Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо. Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як «живі щити». Ізраїль, як правило, перед ударами по таких об’єктах заздалегідь попереджає мирних мешканців про необхідність евакуації. По об’єктах, де перебувають чільні керівники цих угруповань, завдають ударів без попереджень.