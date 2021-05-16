Щонайменше двоє людей загинули через обвал трибуни в синагозі в районі Західного берегу

Двоє людей загинули, понад 150 отримали поранення внаслідок обвалу трибуни в синагозі, розташованій у регіоні Західний берег Йордану, повідомляють міжнародні медіа.

Обвал стався в поселенні Ґіват Зеєв під час молитви на честь початку іудейського свята Шавуот – трибуна була переповнена вірянами. На місці події працюють рятувальники та медики.

Як повідомив місцевому телебаченню речник «Червоного Маген Давиду» (ізраїльський аналог «Червоного хреста»), парамедики надали допомогу понад 157 людям. Загиблі – чоловік близько 50 років та 12-річний хлопчик.

Читайте також: «Бої мають завершитися негайно»: голова ООН про загострення на Близькому Сході

Збройні сили Ізраїлю заявили, що відрядили на місце події військових для допомоги. Для евакуації поранених виділили військові гелікоптери.

Голова Ізраїльської пожежної та рятувальної служби Дедді Сімхі заявив журналістам, що будівля, в якій стався обвал, не була добудована та не мала дозволу на використання.

За словами речника поліції, у синагозі перебувало близько 650 вірян.

Західний берег Йордану, згідно з позицією ООН, вважається окупованим Ізраїлем. Офіційний Тель-Авів не погоджується з таким формулюванням.

У квітні на релігійному фестивалі на півночі Ізраїлю внаслідок тисняви загинули щонайменше 44 людини, ще понад 100 – зазнали поранень.