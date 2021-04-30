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30 квітня 2021, Київ 09:24
Новини | Міжнародні

Ізраїль: 44 людини загинули через тисняву на релігійному фестивалі, понад 100 – поранені

Газета Haaretz із посиланням на поліцію повідомила, що причиною тисняви стала паніка, викликана тим, що люди посковзнулися на сходинках

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило оновлені дані щодо загиблих на релігійному фестивалі на півночі країни. Згідно з ними, загинули щонайменше 44 людини, ще понад 100 – поранені, 20 людей перебувають у критичному стані.

Щодо причин трагедії були суперечливі повідомлення. Газета Haaretz із посиланням на поліцію повідомила, що причиною тисняви стала паніка, викликана тим, що люди посковзнулися на сходинках. У перших повідомленнях йшлося про те, що під час фестивалю обвалилася трибуна.

Інцидент стався пізно вночі 29 квітня, коли тисячі ортодоксальних євреїв зібралися на горі Мерон, щоб відсвяткувати Лаг ба-Омер, єврейське свято на честь раббі Шимона Бар Йохая, містика 2-го століття, який там похований.

Це були перші великі релігійні збори, що проводилися легально, відтоді, як Ізраїль зняв майже всі обмеження, пов’язані з пандемією. Проте органи охорони здоров’я все одно застерігали від проведення такого великого зібрання.

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