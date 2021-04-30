Ізраїль: десятки людей загинули у тисняві на релігійному фестивалі

В Ізраїлі щонайменше 38 людей загинули у тисняві на єврейському релігійному фестивалі. У рятувальній службі Ізраїлю повідомили 30 квітня, що понад 100 людей отримали поранення, зокрема, щонайменше два десятки постраждалих перебувають у критичному або небезпечному для життя стані.

Наразі офіційна версія трагедії не оголошена. Газета Haaretz з посиланням на поліцію повідомила, що причиною зіткнення стала паніка, викликана тим, що люди посковзнулися на сходинках. У перших повідомленнях мовилося, що на зборах обвалилася трибуна.

Інцидент стався пізно вночі 29 квітня, коли тисячі ортодоксальних євреїв зібралися на горі Мерон, щоб відсвяткувати Лаг ба-Омер, єврейське свято на честь раббі Шимона Бар Йохая, містика 2-го століття, який там похований.

Це були перші великі релігійні збори, що проводилися легально, відтоді, як Ізраїль зняв майже всі обмеження, пов’язані з пандемією. Проте органи охорони здоров’я все одно застерігали від проведення такого великого зібрання.